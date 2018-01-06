Винсан Муратори
№26
Защитник
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Команда
Нанси
Возраст
33
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 23:00
Нанси
2 : 3
Лион
73'
73'
73'
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нанси
2
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала