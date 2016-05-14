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Олимпиада
Коронавирус
Грэгори Пужоль
№28
Нападающий
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Команда
Газелек
Возраст
41
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Лорьян
1 : 0
Газелек
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1
Газелек
0
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
22:00
Лион
2 : 1
Газелек
49'
49'
49'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
22:00
49'
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
2
Газелек
1
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
Газелек
3 : 2
Бастия
37'
76'
37'
76'
37'
76'
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
37'
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 35 тур
Газелек
3
Бастия
2
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 35 тур
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
Газелек
2 : 4
Лилль
41'
41'
41'
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
41'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Газелек
2
Лилль
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
Анжер
0 : 0
Газелек
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Газелек
0
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 33 тур
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:00
Газелек
0 : 2
Сент-Этьен
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Газелек
0
Сент-Этьен
2
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
Ницца
3 : 0
Газелек
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3
Газелек
0
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
Монако
2 : 2
Газелек
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
2
Газелек
2
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Газелек
2 : 0
Бордо
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Газелек
2
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
Газелек
3 : 1
Ницца
1'
1'
1'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
1'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Газелек
3
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Газелек
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
2
Газелек
0
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:00
Газелек
2 : 2
Тулуза
44'
41'
44'
41'
44'
41'
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:00
44'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Газелек
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:00
Кан
2 : 0
Газелек
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
2
Газелек
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
20:00
Газелек
1 : 1
Ренн
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
20:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 7 тур
Газелек
1
Ренн
1
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 7 тур
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:00
Генгам
2 : 1
Газелек
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
2
Газелек
1
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 6 тур
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
15:00
Газелек
0 : 1
Монако
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 5 тур
Газелек
0
Монако
1
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 5 тур
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
21:00
Лилль
1 : 0
Газелек
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
1
Газелек
0
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 4 тур
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
Газелек
0 : 2
Анжер
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Газелек
0
Анжер
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
22:00
Труа
0 : 0
Газелек
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0
Газелек
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур