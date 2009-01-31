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Джамель Белмади
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
45
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Валансьен
1 : 0
Ницца
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Валансьен
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Валансьен
3 : 1
Монако
41'
41'
41'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
41'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Валансьен
3
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2008
05 дек. 2008
пт
21:00
Бордо
2 : 1
Валансьен
05.12.2008
05 дек. 2008
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
2
Валансьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
Лион
0 : 0
Валансьен
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
0
Валансьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Валансьен
2 : 2
Сошо
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
2
Сошо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур