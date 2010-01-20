Моди Траоре
№13
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 23:00
Булонь
0 : 2
Валансьен
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0
Валансьен
2
был в запасе
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
Лорьян
3 : 2
Валансьен
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
3
Валансьен
2
был в запасе
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
Ле Ман
2 : 1
Валансьен
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ле Ман
2
Валансьен
1
был в запасе