Даме Траоре
№6
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
184
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Сент-Этьен
4 : 0
Валансьен
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
4
Валансьен
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
Монако
1 : 1
Валансьен
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1
Валансьен
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
13.05.2009 13 мая 2009 ср 22:00
Валансьен
1 : 2
Бордо
13.05.2009 13 мая 2009 ср 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Валансьен
1
Бордо
2
был в запасе
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
Валансьен
2 : 0
Лион
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Валансьен
2
Лион
0
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Сошо
1 : 1
Валансьен
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Сошо
1
Валансьен
1
был в запасе
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
Валансьен
0 : 2
Ле Ман
48'
48'
48'
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
минуты: 33' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Валансьен
0
Ле Ман
2
минуты: 33' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
Нанси
2 : 0
Валансьен
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Нанси
2
Валансьен
0
был в запасе
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
Валансьен
2 : 0
Осер
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Валансьен
2
Осер
0
был в запасе
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
Ренн
0 : 0
Валансьен
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
0
Валансьен
0
был в запасе
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
Марсель
0 : 0
Валансьен
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
0
Валансьен
0
был в запасе
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
Валансьен
2 : 0
Лилль
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
2
Лилль
0
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
Тулуза
0 : 0
Валансьен
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0
Валансьен
0
был в запасе
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
Валансьен
2 : 0
Кан
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Валансьен
2
Кан
0
был в запасе
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Гренобль
0 : 0
Валансьен
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
0
Валансьен
0
был в запасе
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
Лорьян
1 : 1
Валансьен
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
1
Валансьен
1
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 21:00
Лион
0 : 0
Валансьен
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
0
Валансьен
0
был в запасе
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
Валансьен
2 : 2
Сошо
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
2
Сошо
2
был в запасе