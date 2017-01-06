Давид Дюкортью
№6
Защитник
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Команда
Газелек
Возраст
43
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2017 06 янв. 2017 пт 23:00
Лез Эрбье
4 : 3
Газелек
11'
11'
11'
06.01.2017 06 янв. 2017 пт 23:00
11'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
4
Газелек
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала