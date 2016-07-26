Николас Пеннето
№1
Вратарь
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Команда
Шарлеруа
Возраст
40
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2016 26 июля 2016 вт 21:15
Партизани
0 : 1
Зальцбург
45'
45'
45'
26.07.2016 26 июля 2016 вт 21:15
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Партизани
0
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд