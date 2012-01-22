Бриан Бергуньо
№20
Нападающий
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Команда
Возраст
38
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2
Кьево
2
был в запасе
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Интер
4 : 1
Лечче
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4
Лечче
1
был в запасе
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
Парма
3 : 3
Лечче
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
3
Лечче
3
был в запасе