Франсуа Сирье
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Тулуза
0 : 0
Дижон
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0
Дижон
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
Метц
1 : 1
Тулуза
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Метц
1
Тулуза
1
был в запасе
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Дижон
2 : 0
Тулуза
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Тулуза
0
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Тулуза
1 : 1
Нанси
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1
Нанси
1
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Тулуза
3 : 2
Лорьян
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
3
Лорьян
2
был в запасе
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 22:45
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3
Тулуза
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Тулуза
1 : 0
Монпелье
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1
Монпелье
0
был в запасе
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 22:45
Ренн
1 : 0
Тулуза
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
1
Тулуза
0
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Тулуза
1 : 2
Метц
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
1
Метц
2
был в запасе
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 18:00
Тулуза
1 : 2
Лион
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
1
Лион
2
был в запасе
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
Анжер
0 : 0
Тулуза
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0
Тулуза
0
был в запасе
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
Кан
1 : 0
Тулуза
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
1
Тулуза
0
был в запасе
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 20:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1
Тулуза
2
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
Тулуза
2 : 1
Генгам
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2
Генгам
1
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
Бастия
2 : 1
Тулуза
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Бастия
2
Тулуза
1
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
Сент-Этьен
0 : 0
Тулуза
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0
Тулуза
0
был в запасе
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
Тулуза
4 : 1
Бордо
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
4
Бордо
1
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 21:45
Марсель
0 : 0
Тулуза
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0
Тулуза
0
был в запасе