Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Франсуа Сирье
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Тулуза
0 : 0
Дижон
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0
Дижон
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Метц
1 : 1
Тулуза
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Метц
1
Тулуза
1
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Дижон
2 : 0
Тулуза
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Тулуза
0
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Нанси
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1
Нанси
1
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Тулуза
3 : 2
Лорьян
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
3
Лорьян
2
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
22:45
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3
Тулуза
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Тулуза
1 : 0
Монпелье
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1
Монпелье
0
был в запасе
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
22:45
Ренн
1 : 0
Тулуза
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
1
Тулуза
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 2
Метц
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
1
Метц
2
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
18:00
Тулуза
1 : 2
Лион
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
1
Лион
2
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Анжер
0 : 0
Тулуза
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0
Тулуза
0
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Кан
1 : 0
Тулуза
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
1
Тулуза
0
был в запасе
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
20:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1
Тулуза
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Генгам
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2
Генгам
1
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
Бастия
2 : 1
Тулуза
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Бастия
2
Тулуза
1
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
0 : 0
Тулуза
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0
Тулуза
0
был в запасе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
Тулуза
4 : 1
Бордо
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
4
Бордо
1
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
21:45
Марсель
0 : 0
Тулуза
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0
Тулуза
0
был в запасе