Мохамед Фофана
№2
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Реймс
4 : 1
Лион
43'
43'
43'
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
4
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Марсель
1 : 0
Реймс
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 0
Реймс
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Реймс
0
был в запасе
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
4
Бордо
1
был в запасе
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
0 : 1
Бастия
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
0
Бастия
1
был в запасе
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
Кан
0 : 2
Реймс
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0
Реймс
2
был в запасе
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
Реймс
2 : 1
Анжер
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Реймс
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1
Тулуза
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Бастия
2 : 0
Реймс
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Труа
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1
Труа
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
53'
53'
53'
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
минуты: 22' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 22' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
2
Ренн
2
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3
Реймс
1
был в запасе
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 5'
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0
Кан
1
минуты: 1' - 5' / Франция. Лига 1, 10 тур
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 18:30
Лион
1 : 0
Реймс
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
Реймс
1 : 0
Лилль
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1
Лилль
0
был в запасе
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 20:00
Анжер
0 : 0
Реймс
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур