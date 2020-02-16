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Лоик Перрен
№24
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Возраст
35
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
3
Сент-Этьен
2
был в запасе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Монпелье
1 : 0
Сент-Этьен
16'
16'
16'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
19:00
Метц
3 : 1
Сент-Этьен
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Метц
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2
Ним
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
4 : 1
Ницца
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
4
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Сент-Этьен
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
0 : 0
Монпелье
28'
28'
28'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Сент-Этьен
2
Амьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
19'
19'
19'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
1
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Метц
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
0
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
Анжер
4 : 1
Сент-Этьен
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
4
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
37'
37'
37'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
73'
73'
73'
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
20:00
Лилль
3 : 0
Сент-Этьен
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 1
Брест
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 2
Сент-Этьен
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур