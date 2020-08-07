Блейз Матюиди
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.08.2020 07 авг. 2020 пт 22:00
Ювентус
2 : 1
Лион
07.08.2020 07 авг. 2020 пт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Ювентус
2
Лион
1
был в запасе
26.02.2020 26 февр. 2020 ср 23:00
Лион
1 : 0
Ювентус
26.02.2020 26 февр. 2020 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Лион
1
Ювентус
0
был в запасе