Эфстатиос Тавларидис
№20
Защитник
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Команда
Панатинаикос
Возраст
41
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
8'
8'
8'
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2009 10 дек. 2009 чт 21:00
Лилль
4 : 0
Сент-Этьен
10.12.2009 10 дек. 2009 чт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
4
Сент-Этьен
0
был в запасе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Ле Ман
1 : 1
Сент-Этьен
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ле Ман
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
Сент-Этьен
0 : 2
Лорьян
75'
75'
75'
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
Нанси
0 : 1
Сент-Этьен
23'
23'
23'
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
Сент-Этьен
0 : 2
Валансьен
74'
74'
74'
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
0
Валансьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
Монпелье
2 : 1
Сент-Этьен
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
Сент-Этьен
3 : 1
Бордо
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
3
Бордо
1
был в запасе
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Гренобль
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1
Гренобль
0
был в запасе
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Булонь
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0
Булонь
1
был в запасе
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 22:00
Тулуза
3 : 1
Сент-Этьен
50'
50'
50'
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 22:00
Сент-Этьен
0 : 2
Ницца
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур