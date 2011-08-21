Жереми Жано
№40
Вратарь
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Команда
Возраст
43
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 22:00
Марсель
0 : 0
Сент-Этьен
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
0
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Нанси
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Нанси
0
был в запасе
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 22:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
был в запасе