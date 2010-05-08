Микаэль Пажис
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
47
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Ренн
2 : 2
Ницца
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ренн
2
Ницца
2
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
Ренн
0 : 3
Валансьен
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
0
Валансьен
3
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
Ренн
0 : 1
Осер
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
0
Осер
1
был в запасе
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
Гренобль
0 : 4
Ренн
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Гренобль
0
Ренн
4
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 18:00
Ренн
1 : 0
Сент-Этьен
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 22:00
Ренн
1 : 1
Марсель
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
1
Марсель
1
был в запасе
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 18:00
Ницца
1 : 1
Ренн
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1
Ренн
1
был в запасе