Жульен Эстебан
№0
Нападающий
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Команда
Серветт
Возраст
34
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Сошо
3 : 0
Ренн
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сошо
3
Ренн
0
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 23:00
Лион
1 : 1
Ренн
01.03.2009 01 марта 2009 вс 23:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
1
Ренн
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 21:00
Ренн
1 : 1
Нанси
78'
78'
78'
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 21:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
1
Нанси
1
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур