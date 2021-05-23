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Коронавирус
Джимми Бриан
№7
Нападающий
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Команда
Бордо
Возраст
35
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Реймс
1 : 2
Бордо
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
1
Бордо
2
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Бордо
3 : 0
Ланс
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
3
Ланс
0
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Нант
3 : 0
Бордо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
3
Бордо
0
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
Бордо
1 : 0
Ренн
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
1
Ренн
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Лорьян
4 : 1
Бордо
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
4
Бордо
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
18:05
Бордо
0 : 3
Монако
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Бордо
0
Монако
3
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сент-Этьен
4 : 1
Бордо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 57' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
4
Бордо
1
минуты: 57' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Монпелье
3 : 1
Бордо
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
3
Бордо
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
Бордо
1 : 2
Метц
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1
Метц
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ним
2 : 0
Бордо
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2
Бордо
0
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
Брест
2 : 1
Бордо
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Бордо
1
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Лилль
3
был в запасе
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
Лион
2 : 1
Бордо
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
2
Бордо
1
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Анжер
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лорьян
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Метц
0 : 0
Бордо
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0
Бордо
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
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