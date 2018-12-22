Стефан Мбиа
№25
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 21:30
Кан
2 : 1
Тулуза
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
Реймс
0 : 1
Тулуза
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Реймс
0
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:00
Тулуза
0 : 3
Монпелье
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0
Монпелье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
Ренн
1 : 1
Тулуза
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1
Тулуза
1
был в запасе