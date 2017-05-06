Сильвен Марво
№10
Полузащитник
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Команда
Лорьян
Возраст
35
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
Лорьян
1 : 1
Анжер
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 51'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
1
Анжер
1
минуты: 1' - 51' / Франция. Лига 1, 36 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 21:00
Монпелье
2 : 0
Лорьян
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 33 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
Лион
1 : 4
Лорьян
49'
49'
49'
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
49'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
1
Лорьян
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 18:00
Лорьян
1 : 0
Кан
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
18.03.2017 18 марта 2017 сб 22:00
Нанси
2 : 3
Лорьян
18.03.2017 18 марта 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
2
Лорьян
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
Лорьян
1 : 4
Марсель
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
1
Марсель
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
Ренн
1 : 0
Лорьян
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Лорьян
0 : 1
Ницца
29'
29'
29'
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
Лорьян
1 : 1
Тулуза
60'
60'
60'
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
60'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
Лилль
0 : 1
Лорьян
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
0
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Лорьян
2 : 3
Дижон
50'
50'
50'
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
50'
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
2
Дижон
3
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Монако
4 : 0
Лорьян
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
4
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Лорьян
3 : 1
Генгам
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Генгам
1
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 20 тур
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Тулуза
3 : 2
Лорьян
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
3
Лорьян
2
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 17 тур
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 2
Лорьян
23'
23'
23'
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
23'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
Лорьян
2 : 1
Ренн
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2
Ренн
1
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 15 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Метц
3 : 3
Лорьян
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3
Лорьян
3
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 14 тур
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 21:00
Лорьян
0 : 3
Монако
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 21:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
0
Монако
3
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 13 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 12 тур