Принс Оньянге
№8
Полузащитник
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Команда
Кан
Возраст
32
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Кан
0 : 1
Бордо
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
0
Бордо
1
был в запасе
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Лион
4 : 0
Кан
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лион
4
Кан
0
был в запасе
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
Кан
3 : 2
Реймс
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
3
Реймс
2
был в запасе
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:00
Генгам
0 : 0
Кан
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
0
Кан
0
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Кан
1 : 0
Дижон
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
1
Дижон
0
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:00
Ницца
0 : 1
Кан
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
0
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:00
Кан
0 : 1
Анжер
53'
53'
53'
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
0
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
Ним
2 : 0
Кан
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
Кан
0 : 5
Сент-Этьен
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Кан
0
Сент-Этьен
5
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 19:00
Ренн
3 : 1
Кан
69'
69'
69'
10.03.2019 10 марта 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
3
Кан
1
был в запасе
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Тулуза
1 : 1
Кан
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
1
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Кан
0 : 0
Страсбур
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 0
Кан
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 21:30
Кан
2 : 1
Тулуза
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
Страсбур
2 : 2
Кан
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
2
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
Кан
1 : 2
Ним
90'
90'
90'
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
1
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:00
Анжер
1 : 1
Кан
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
1
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
Кан
0 : 1
Монако
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
Бордо
0 : 0
Кан
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
0
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:00
Кан
1 : 2
Ренн
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Кан
1
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур