Патрис Люзи
№99
Вратарь
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Команда
Возраст
40
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
Сошо
2 : 0
Ренн
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сошо
2
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 19:00
Тулуза
3 : 2
Ренн
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
3
Ренн
2
был в запасе