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Коронавирус
Янник Боли
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2015/2016
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:30
Арсенал
1 : 0
Анжи
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2016
01 дек. 2016
чт
20:30
Анжи
3 : 1
Амкар
49'
49'
49'
01.12.2016
01 дек. 2016
чт
20:30
49'
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Анжи
3
Амкар
1
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Анжи
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
2
Анжи
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
Анжи
0 : 1
Уфа
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
0
Уфа
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:30
Локомотив
4 : 0
Анжи
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
4
Анжи
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
Анжи
0 : 0
Краснодар
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
0
Краснодар
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
12:00
Томь
0 : 3
Анжи
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Томь
0
Анжи
3
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
19:30
Анжи
0 : 0
Ахмат
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
14:30
Крылья Советов
2 : 1
Анжи
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
14:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
2
Анжи
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
19:30
Анжи
2 : 2
Зенит
64'
61'
64'
61'
64'
61'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
19:30
64'
минуты: 56' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
2
Зенит
2
минуты: 56' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Анжи
1
Арсенал
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
16:30
Амкар
2 : 0
Анжи
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
16:30
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Амкар
2
Анжи
0
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
30.07.2016
30 июля 2016
сб
20:00
Анжи
0 : 0
ЦСКА
68'
68'
68'
30.07.2016
30 июля 2016
сб
20:00
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Анжи
0
ЦСКА
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур