Жером Ротен
№25
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 22:45
Униря
1 : 1
Рейнджерс
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Униря
1
Рейнджерс
1
был в запасе
20.10.2009 20 окт. 2009 вт 21:45
Рейнджерс
1 : 4
Униря
20.10.2009 20 окт. 2009 вт 21:45
минуты: 1' - 66'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Рейнджерс
1
Униря
4
минуты: 1' - 66' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
29.09.2009 29 сент. 2009 вт 21:45
Рейнджерс
1 : 4
Севилья
29.09.2009 29 сент. 2009 вт 21:45
минуты: 1' - 74'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рейнджерс
1
Севилья
4
минуты: 1' - 74' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2009 16 сент. 2009 ср 21:45
Штутгарт
1 : 1
Рейнджерс
16.09.2009 16 сент. 2009 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Штутгарт
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур