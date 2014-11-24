Грандди Н'Гойи
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2014 24 нояб. 2014 пн 22:45
Дженоа
1 : 1
Палермо
24.11.2014 24 нояб. 2014 пн 22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1
Палермо
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 22:45
Милан
0 : 2
Палермо
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
0
Палермо
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
Палермо
2 : 1
Чезена
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Палермо
2
Чезена
1
был в запасе
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 13:30
Эмполи
3 : 0
Палермо
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 13:30
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
3
Палермо
0
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 22:00
Палермо
0 : 4
Лацио
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
0
Лацио
4
был в запасе
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
Наполи
3 : 3
Палермо
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
3
Палермо
3
был в запасе
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 21:45
Палермо
1 : 1
Интер
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
1
Интер
1
был в запасе
15.09.2014 15 сент. 2014 пн 21:45
Верона
2 : 1
Палермо
15.09.2014 15 сент. 2014 пн 21:45
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
2
Палермо
1
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Палермо
1 : 1
Сампдория
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1
Сампдория
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур