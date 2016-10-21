Дидье Дигар
№15
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 21:45
Осасуна
1 : 2
Бетис
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
17.10.2016 17 окт. 2016 пн 21:45
Эйбар
2 : 3
Осасуна
15'
15'
15'
17.10.2016 17 окт. 2016 пн 21:45
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
2
Осасуна
3
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 8 тур