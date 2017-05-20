Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Жереми Клеман
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Нанси
Возраст
36
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2011/2012
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Нанси
3 : 1
Сент-Этьен
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
17.05.2017
17 мая 2017
ср
22:00
Монако
2 : 0
Сент-Этьен
17.05.2017
17 мая 2017
ср
22:00
минуты: 21' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
2
Сент-Этьен
0
минуты: 21' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Дижон
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 9 тур
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Сент-Этьен
3 : 1
Лилль
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
3
Лилль
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
0 : 0
Тулуза
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0
Тулуза
0
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
3 : 1
Монпелье
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
Бордо
3 : 2
Сент-Этьен
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
3
Сент-Этьен
2
был в запасе