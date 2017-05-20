Жереми Клеман
№11
Полузащитник
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Команда
Нанси
Возраст
36
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Нанси
3 : 1
Сент-Этьен
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
17.05.2017 17 мая 2017 ср 22:00
Монако
2 : 0
Сент-Этьен
17.05.2017 17 мая 2017 ср 22:00
минуты: 21' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
2
Сент-Этьен
0
минуты: 21' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Дижон
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 9 тур
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 21:45
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Сент-Этьен
3 : 1
Лилль
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
3
Лилль
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
Сент-Этьен
0 : 0
Тулуза
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0
Тулуза
0
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
Сент-Этьен
3 : 1
Монпелье
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:00
Бордо
3 : 2
Сент-Этьен
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
3
Сент-Этьен
2
был в запасе