Мамаду Сахо
№12
Защитник
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Команда
Кристал Пэлас
Возраст
31
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 22:45
Вулверхэмптон
1 : 0
Кристал Пэлас
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 46'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вулверхэмптон
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Кубок, 1/32 финала