Жан-Ивс М'вото
№2
Защитник
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Команда
Олдхэм
Возраст
32
Рост
193
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2012 06 янв. 2012 пт 22:59
Ливерпуль
5 : 1
Олдхэм
06.01.2012 06 янв. 2012 пт 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ливерпуль
5
Олдхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала