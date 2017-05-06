Грегори Бурийон
№6
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
Лорьян
1 : 1
Анжер
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
1
Анжер
1
был в запасе
10.03.2017 10 марта 2017 пт 22:45
Марсель
3 : 0
Анжер
10.03.2017 10 марта 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Анжер
0
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
Кан
2 : 3
Анжер
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Анжер
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
Анжер
3 : 0
Бастия
78'
78'
78'
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
78'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
3
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Нанси
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 17:00
Тулуза
4 : 0
Анжер
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
4
Анжер
0
был в запасе
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Анжер
2 : 1
Метц
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
2
Метц
1
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 19:00
Сент-Этьен
2 : 1
Анжер
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2
Анжер
1
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Анжер
1 : 1
Бордо
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1
Бордо
1
был в запасе
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 2
Лорьян
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
2
Лорьян
2
был в запасе
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
Монако
2 : 1
Анжер
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
2
Анжер
1
был в запасе
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Метц
2 : 0
Анжер
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
2
Анжер
0
был в запасе
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
Анжер
0 : 1
Ницца
16'
16'
16'
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 56'
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
0
Ницца
1
минуты: 1' - 56' / Франция. Лига 1, 2 тур
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:00
Монпелье
1 : 0
Анжер
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1
Анжер
0
был в запасе