Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Грегори Бурийон
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Лорьян
1 : 1
Анжер
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
1
Анжер
1
был в запасе
10.03.2017
10 марта 2017
пт
22:45
Марсель
3 : 0
Анжер
10.03.2017
10 марта 2017
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Анжер
0
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:00
Кан
2 : 3
Анжер
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Анжер
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
Анжер
3 : 0
Бастия
78'
78'
78'
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
78'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
3
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Нанси
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
Тулуза
4 : 0
Анжер
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
4
Анжер
0
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Анжер
2 : 1
Метц
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
2
Метц
1
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
19:00
Сент-Этьен
2 : 1
Анжер
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2
Анжер
1
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Анжер
1 : 1
Бордо
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1
Бордо
1
был в запасе
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:00
Анжер
2 : 2
Лорьян
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
2
Лорьян
2
был в запасе
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
Монако
2 : 1
Анжер
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
2
Анжер
1
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
Метц
2 : 0
Анжер
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
2
Анжер
0
был в запасе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
Анжер
0 : 1
Ницца
16'
16'
16'
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 56'
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
0
Ницца
1
минуты: 1' - 56' / Франция. Лига 1, 2 тур
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
Монпелье
1 : 0
Анжер
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1
Анжер
0
был в запасе