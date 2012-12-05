Микаэль Ландро
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2012 05 дек. 2012 ср 22:45
Лилль
0 : 1
Валенсия
05.12.2012 05 дек. 2012 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Лилль
0
Валенсия
1
был в запасе
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 20:00
БАТЭ
0 : 2
Лилль
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 20:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
БАТЭ
0
Лилль
2
был в запасе
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
Бавария
6 : 1
Лилль
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бавария
6
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
23.10.2012 23 окт. 2012 вт 21:45
Лилль
0 : 1
Бавария
23.10.2012 23 окт. 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Лилль
0
Бавария
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 21:45
Валенсия
2 : 0
Лилль
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Валенсия
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
Лилль
1 : 3
БАТЭ
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Лилль
1
БАТЭ
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур