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Коронавирус
Эмерс Фаэ
№14
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
Ницца
0 : 0
Ланс
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
0
Ланс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 2
Ницца
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Ренн
2 : 0
Ницца
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
2
Ницца
0
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 23 тур
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Ницца
1 : 0
Сошо
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
1
Сошо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
Бордо
2 : 0
Ницца
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Ницца
0 : 2
Лилль
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 57' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Лилль
2
минуты: 57' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Ницца
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Арль-Авиньон
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Кан
0 : 0
Ницца
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Кан
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
Ницца
1 : 0
Марсель
90'
88'
90'
88'
90'
88'
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 1
Ницца
63'
63'
63'
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
23:00
Ницца
0 : 1
Монпелье
72'
72'
72'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
23:00
Лион
1 : 0
Ницца
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Тулуза
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
2
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Ланс
1 : 0
Ницца
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Ницца
2 : 1
Сент-Этьен
40'
40'
40'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
Ницца
1 : 2
Ренн
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
1
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
Сошо
4 : 0
Ницца
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сошо
4
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Ницца
2 : 1
Бордо
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:00
Лилль
1 : 1
Ницца
34'
29'
34'
29'
34'
29'
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:00
34'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
Ницца
1 : 1
Нанси
26'
26'
26'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
26'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
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