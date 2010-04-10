Мэтт Муссилоу
№24
Нападающий
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Команда
Возраст
39
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
Ланс
3 : 0
Булонь
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3
Булонь
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Булонь
1 : 1
Тулуза
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Булонь
1
Тулуза
1
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
Булонь
2 : 0
Лорьян
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 29 тур
Булонь
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 29 тур
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
Нанси
1 : 3
Булонь
71'
71'
71'
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
71'
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нанси
1
Булонь
3
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
Монако
1 : 0
Булонь
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
1
Булонь
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
Булонь
0 : 2
Монпелье
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 23 тур
Булонь
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Бордо
0 : 0
Булонь
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0
Булонь
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 22 тур
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 23:00
Булонь
0 : 2
Валансьен
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 23:00
минуты: 1' - 58'
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0
Валансьен
2
минуты: 1' - 58' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Осер
0 : 0
Булонь
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0
Булонь
0
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 20 тур
13.01.2010 13 янв. 2010 ср 22:00
Булонь
0 : 0
Сошо
13.01.2010 13 янв. 2010 ср 22:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Булонь
0
Сошо
0
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Тулуза
1 : 0
Булонь
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1
Булонь
0
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
Лорьян
5 : 0
Булонь
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
5
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
Булонь
1 : 2
Нанси
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 12 тур
Булонь
1
Нанси
2
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 12 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
Булонь
1 : 3
Монако
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Булонь
1
Монако
3
был в запасе