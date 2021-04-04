Антони Модест
№14
Нападающий
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Команда
Сент-Этьен
Возраст
33
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
Сент-Этьен
0 : 4
Монако
90'
90'
90'
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0
Монако
4
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Сент-Этьен
2 : 3
Ланс
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
2
Ланс
3
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 26 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур