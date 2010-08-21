Адеилсон (Адеилсон лде Мельо)
№0
Нападающий
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Команда
Истр
Возраст
35
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
Ницца
1 : 1
Нанси
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1
Нанси
1
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 20:00
Лорьян
1 : 2
Ницца
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1
Ницца
2
был в запасе