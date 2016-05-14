Махамане Траоре
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Генгам
2 : 3
Ницца
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Генгам
2
Ницца
3
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Ницца
2 : 0
Сент-Этьен
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
2
Сент-Этьен
0
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:00
Монпелье
0 : 2
Ницца
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
0
Ницца
2
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 30 тур
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Ницца
2 : 1
Труа
73'
73'
73'
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
73'
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2
Труа
1
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 29 тур
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
Ницца
0 : 2
Бастия
68'
68'
68'
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
0
Бастия
2
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:00
Марсель
0 : 1
Ницца
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0
Ницца
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:00
Ницца
0 : 0
Лилль
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
0
Лилль
0
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 21:00
Газелек
3 : 1
Ницца
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Газелек
3
Ницца
1
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 22:00
Ренн
1 : 4
Ницца
75'
71'
75'
71'
75'
71'
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 22:00
75'
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1
Ницца
4
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 22:00
Сент-Этьен
1 : 4
Ницца
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 22:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
4
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 20:00
Ницца
6 : 1
Бордо
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 20:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
6
Бордо
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:00
Труа
3 : 3
Ницца
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 22'
Франция. Лига 1, 2 тур
Труа
3
Ницца
3
минуты: 1' - 22' / Франция. Лига 1, 2 тур
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
Ницца
1 : 2
Монако
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
1
Монако
2
был в запасе