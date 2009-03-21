Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Сириль Роль
№0
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
46
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
Ницца
2 : 2
Кан
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2
Кан
2
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 29 тур
14.03.2009
14 марта 2009
сб
23:00
Бордо
2 : 1
Ницца
9'
9'
9'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
Ницца
0 : 0
Монако
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
Сошо
1 : 0
Ницца
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сошо
1
Ницца
0
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 26 тур
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Ницца
1 : 3
Лион
44'
44'
44'
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
1
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Валансьен
1 : 0
Ницца
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Валансьен
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
Ницца
2 : 0
Осер
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2
Осер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Ницца
0 : 1
Лилль
33'
33'
33'
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2008
10 дек. 2008
ср
21:00
Ницца
0 : 0
Гренобль
10.12.2008
10 дек. 2008
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
0
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
21:00
Марсель
2 : 1
Ницца
79'
79'
79'
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 1
Ницца
90'
90'
90'
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур