Сириль Роль
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
46
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
Ницца
2 : 2
Кан
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2
Кан
2
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 29 тур
14.03.2009 14 марта 2009 сб 23:00
Бордо
2 : 1
Ницца
9'
9'
9'
14.03.2009 14 марта 2009 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
Ницца
0 : 0
Монако
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
Сошо
1 : 0
Ницца
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сошо
1
Ницца
0
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 26 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Ницца
1 : 3
Лион
44'
44'
44'
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
1
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
Валансьен
1 : 0
Ницца
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Валансьен
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
Ницца
2 : 0
Осер
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2
Осер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Ницца
0 : 1
Лилль
33'
33'
33'
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 21:00
Ницца
0 : 0
Гренобль
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
0
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 21:00
Марсель
2 : 1
Ницца
79'
79'
79'
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
Сент-Этьен
0 : 1
Ницца
90'
90'
90'
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур