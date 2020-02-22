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Коронавирус
Флоран Бальмон
№15
Полузащитник
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Команда
Дижон
Возраст
41
Рост
167
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Дижон
1
Монако
1
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ним
2
Дижон
0
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 0
Брест
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Дижон
3
Брест
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Дижон
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
2
Дижон
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1
Лилль
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Метц
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
2
Монпелье
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Дижон
2 : 1
Ренн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Дижон
2
Ренн
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2
Дижон
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
0
Дижон
0
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
1
Страсбур
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Дижон
0 : 0
Марсель
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
0
Марсель
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2
Дижон
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Дижон
0 : 0
Ним
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
0
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
2 : 0
Дижон
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
2
Дижон
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
0 : 2
Бордо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0
Бордо
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Дижон
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1
Дижон
0
был в запасе