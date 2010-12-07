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Коронавирус
Седрик Канте
№5
Защитник
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Команда
Аяччо
Возраст
41
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
Копенгаген
3 : 1
Панатинаикос
90'
90'
90'
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
3
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
Панатинаикос
0 : 3
Барселона
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Панатинаикос
0
Барселона
3
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
20:30
Рубин
0 : 0
Панатинаикос
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Рубин
0
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
Барселона
5 : 1
Панатинаикос
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Барселона
5
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур