Онуекачи Апам
№4
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 23:05
Атлетико
3 : 1
Ренн
24'
24'
24'
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Атлетико
3
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур