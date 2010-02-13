Жереми Моро
№0
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Валансьен
2 : 1
Ницца
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Валансьен
2
Ницца
1
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
Гренобль
1 : 1
Ницца
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Гренобль
1
Ницца
1
был в запасе
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Нанси
2 : 0
Ницца
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2
Ницца
0
был в запасе