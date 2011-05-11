Лионель Летизи
№0
Вратарь
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Команда
Возраст
48
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Ницца
3 : 2
Арль-Авиньон
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3
Арль-Авиньон
2
был в запасе
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Брест
0 : 0
Ницца
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Брест
0
Ницца
0
был в запасе
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Ницца
0 : 4
Кан
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
0
Кан
4
был в запасе
27.04.2011 27 апр. 2011 ср 20:00
Марсель
4 : 2
Ницца
27.04.2011 27 апр. 2011 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Марсель
4
Ницца
2
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
Ницца
3 : 2
Монако
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3
Монако
2
был в запасе
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:00
Монпелье
1 : 1
Ницца
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 18:00
Ницца
2 : 2
Лион
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2
Лион
2
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
Тулуза
1 : 1
Ницца
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1
Ницца
1
был в запасе
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
Ницца
1 : 0
Осер
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
1
Осер
0
был в запасе
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
Ницца
0 : 0
Ланс
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
0
Ланс
0
был в запасе
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
Сент-Этьен
0 : 2
Ницца
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
0
Ницца
2
был в запасе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
Ренн
2 : 0
Ницца
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
2
Ницца
0
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
Ницца
1 : 0
Сошо
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
1
Сошо
0
был в запасе
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 19:00
Бордо
2 : 0
Ницца
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Ницца
0
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Ницца
0 : 2
Лилль
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Лилль
2
был в запасе
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Ницца
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Арль-Авиньон
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Брест
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
1
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Кан
0 : 0
Ницца
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 30' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Кан
0
Ницца
0
минуты: 30' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
Ницца
1 : 0
Марсель
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Марсель
0
был в запасе
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
Монако
1 : 1
Ницца
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1
Ницца
1
был в запасе