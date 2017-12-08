Куэнтин Отон
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Труа
Возраст
33
Рост
162
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2017 08 дек. 2017 пт 22:45
Бордо
0 : 3
Страсбур
08.12.2017 08 дек. 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0
Страсбур
3
был в запасе
24.11.2017 24 нояб. 2017 пт 22:45
Сент-Этьен
2 : 2
Страсбур
24.11.2017 24 нояб. 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
2
Страсбур
2
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
Страсбур
2 : 1
Ренн
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2
Ренн
1
был в запасе