Гастон Кюрбело
№17
Нападающий
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Команда
Возраст
45
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
Ницца
2 : 3
Нанси
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
2
Нанси
3
был в запасе
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Тулуза
0 : 0
Нанси
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
0
Нанси
0
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Нанси
0 : 2
Лион
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
0
Лион
2
был в запасе