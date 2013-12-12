Крис Малонга
№4
Нападающий
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Команда
Лозанна-Спорт
Возраст
33
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
Витория Гимараеш
1 : 2
Лион
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Витория Гимараеш
1
Лион
2
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
Бетис
1 : 0
Витория Гимараеш
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бетис
1
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
Лион
1 : 1
Витория Гимараеш
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лион
1
Витория Гимараеш
1
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Витория Гимараеш
4 : 0
Риека
22'
22'
22'
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Витория Гимараеш
4
Риека
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур