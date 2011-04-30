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Бенжамен Гаванон
№24
Полузащитник
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Команда
Консолат Марсель
Возраст
40
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
Сошо
1 : 0
Нанси
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сошо
1
Нанси
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Нанси
0 : 0
Арль-Авиньон
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Сент-Этьен
2 : 1
Нанси
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2
Нанси
1
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Валансьен
1 : 1
Нанси
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Валансьен
1
Нанси
1
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Нанси
0 : 0
Бордо
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Нанси
0
Бордо
0
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Монако
0 : 1
Нанси
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
0
Нанси
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
2
Кан
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
Лорьян
0 : 0
Нанси
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
0
Нанси
0
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
Нанси
1 : 2
Марсель
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
1
Марсель
2
был в запасе
18.02.2011
18 февр. 2011
пт
22:45
Лион
4 : 0
Нанси
18.02.2011
18 февр. 2011
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4
Нанси
0
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Нанси
3 : 1
Осер
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Нанси
3
Осер
1
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Брест
2 : 1
Нанси
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2
Нанси
1
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
Нанси
1 : 2
Монпелье
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 21 тур
Нанси
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 21 тур
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
19:00
Лилль
3 : 0
Нанси
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
19:00
минуты: 53' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3
Нанси
0
минуты: 53' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Тулуза
1 : 0
Нанси
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 1' - 39'
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
1
Нанси
0
минуты: 1' - 39' / Франция. Лига 1, 20 тур
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Нанси
1 : 0
Сошо
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
1
Сошо
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Нанси
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 16 тур
Арль-Авиньон
1
Нанси
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 16 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Нанси
1 : 1
Сент-Этьен
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Валансьен
40'
40'
40'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нанси
2
Валансьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Бордо
2 : 1
Нанси
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
2
Нанси
1
был в запасе
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