Себастьен Пюйгренье
№28
Защитник
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Команда
Осер
Возраст
39
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
Монпелье
0 : 1
Монако
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Монако
1 : 1
Ланс
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Сошо
3 : 0
Монако
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 22:00
Сент-Этьен
1 : 1
Монако
01.05.2011 01 мая 2011 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Монако
1 : 0
Ренн
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
Ницца
3 : 2
Монако
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3
Монако
2
был в запасе
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
Монако
1 : 0
Лилль
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
1
Лилль
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
Монако
0 : 1
Нанси
32'
32'
32'
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
0
Нанси
1
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 28 тур
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Бордо
0 : 1
Монако
57'
57'
57'
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
Валансьен
0 : 0
Монако
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
Брест
2 : 0
Монако
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Монако
0
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
Монако
3 : 1
Лорьян
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3
Лорьян
1
был в запасе
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
Тулуза
2 : 0
Монако
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
2
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 23:00
Монако
0 : 0
Марсель
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Осер
1 : 1
Монако
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 19:00
Монако
0 : 2
Сент-Этьен
77'
77'
77'
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
Ренн
1 : 0
Монако
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
Монако
1 : 1
Ницца
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Монако
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Монако
0 : 0
Арль-Авиньон
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур