Андре Луис
№5
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
Лорьян
2 : 1
Нанси
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
Нанси
1 : 2
Сошо
63'
63'
63'
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
1
Сошо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Нанси
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Нанси
1 : 1
Лилль
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Нанси
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур