Седрик Монгонгю
№27
Защитник
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Команда
Возраст
31
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 21:00
Монпелье
1 : 2
Монако
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1
Монако
2
был в запасе
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:45
Марсель
5 : 1
Монпелье
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
5
Монпелье
1
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Монпелье
4 : 0
Бордо
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
4
Бордо
0
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Тулуза
1 : 0
Монпелье
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1
Монпелье
0
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0
Нанси
0
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Бастия
1 : 1
Монпелье
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1
Монпелье
1
был в запасе
04.11.2016 04 нояб. 2016 пт 22:45
Монпелье
3 : 1
Марсель
04.11.2016 04 нояб. 2016 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
3
Марсель
1
был в запасе
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
Лорьян
2 : 2
Монпелье
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2
Монпелье
2
был в запасе
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 21:45
Монако
6 : 2
Монпелье
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 21:45
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
6
Монпелье
2
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3
Кан
2
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур