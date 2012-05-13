Флавио Рома
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
46
Рост
192
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
Милан
2 : 1
Новара
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2
Новара
1
был в запасе
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
Новара
0 : 3
Милан
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0
Милан
3
был в запасе
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 22:45
Милан
2 : 0
Сиена
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2
Сиена
0
был в запасе
02.12.2011 02 дек. 2011 пт 22:45
Дженоа
0 : 2
Милан
88'
88'
88'
02.12.2011 02 дек. 2011 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
0
Милан
2
был в запасе
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 22:45
Милан
4 : 0
Кьево
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
4
Кьево
0
был в запасе
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 22:45
Фиорентина
0 : 0
Милан
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
0
Милан
0
был в запасе
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
Милан
4 : 1
Парма
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
4
Парма
1
был в запасе
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 13:30
Лечче
3 : 4
Милан
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
3
Милан
4
был в запасе