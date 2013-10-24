Дирк Марселлис
№4
Защитник
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Команда
Зволле
Возраст
33
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 19:00
Шахтер
1 : 1
АЗ Алкмаар
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шахтер
1
АЗ Алкмаар
1
был в запасе